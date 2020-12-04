العراق يُسجل 1855 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 560 ألفا و622 حالة.
حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1909 حالات؛ ليرتفع الإجمالي إلى 489 ألفا و772حالة.
وذكرت وزارة الصحة العراقية - في بيان أودرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 الفا و387
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 2218 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
1896 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن
وقد أفاد مصدر طبي عراقي، الجمعة، بتسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة ذي قار.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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