رئيس رومانيا يُعلن الموافقة على خطة التطعيم ضد كورونا

أعلن الرئيس الروماني كلاوس فرنر يوهانس موافقة حكومته على خطة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.. مرجحًا وصول الدفعة الأولى من اللقاح، وهي حوالي مليون جرعة، إلى رومانيا أوائل العام المقبل.



وقال يوهانس، في تصريحات أوردتها صحيفة (رومانيا جورنال) اليوم، على موقعها الإلكتروني: "لقد وافقنا على خطة التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى

الدفاع، نسبة عالية من من العاملين في مجال القطاع الصحي في رومانيا يعتزمون التطعيم ضد "".



وأوضح الرئيس الروماني أن تلقيح عدة ملايين من الأشخاص في أيام قليلة يتطلب فتح أكبر عدد من مراكز التطعيم، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسجيل إلكتروني.



ووقع وزير المالية الروماني فلورين كتسو، في 25 نوفمبر الماضي، على دفعة أولية بـ12 مليون يورو لشراء لقاح (كوفيد-19)، إذ إن بلاده ترغب في التأكد من أنها ستكون من بين الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح خلال الفترة المقبلة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.