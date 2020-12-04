رئيس قبرص يبحث مع وزير الخارجية اليوناني آخر المُستجدات الدولية

بحث الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس؛ آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية ومواصلة تعزيز أوجه التنسيق بين البلدين.
بالعاصمة نيقوسيا، بعد وقت قصير من وصول ديندياس إلى البلاد في زيارة رسمية يلتقي خلالها أيضًا نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس.
وجرت المباحثات، حسبما أفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية على موقعها الإلكتروني، بالقصر الرئاسي
لاحق من اليوم مشاورات مغلقة ثم نقاشات مكثفة بين وفدي الجانبين.
وقال بيان للخارجية القبرصية إن الوزيرين سيجريان في وقت
وأضاف البيان أن الوزيرين سيتبادلان المعلومات وينسقان مواقفهما على ضوء التطورات الأخيرة في القضية القبرصية، وكذلك فيما يتعلق بالمحادثات الجارية في بروكسل بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بعد تحركات أنقرة الاستفزازية المستمرة في شرق البحر المتوسط.
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