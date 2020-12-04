السنغال تُسجل 80 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، تسجيل ثمانين إصابة جديدة بفيروس /كورونا/ المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
و707 حالات.
وأكدت الوزارة ،في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أن إجمالي الإصابات بلغ 16 ألفا و297 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 336 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 15 ألفا
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السنغالية، الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني من مارس الماضي وحتى الآن إلى 16 ألفًا و107 حالة.
- أنه بعد إجراء 680 فحصا تم تسجيل 18 إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما تعافت 20 حالة؛ لترتفع حالات الشفاء إلى 15 ألفا و627 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 333 شخصا.
وذكرت الإذاعة السنغالية - نقلا عن بيان لوزارة الصحة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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