وزير خارجية البحرين يجتمع مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني اليوم /الجمعة/ مع السيد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
في العالم.
وذكرت وكالة أنباء البحرينية /بنا/ أنه قد جرى ،خلال الاجتماع، استعراض الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وما تقدمه من عون لمختلف الشعوب المنكوبة
كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على اهتمام مملكة البحرين بمواصلة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خدمة لأهداف العمل الإنساني والإغاثي.
وفي وقت سابق أكدت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية البحريني سيتوجه إلى إسرائيل الأربعاء في أول زيارة لوفد رسمي من المنامة، حيث منالمقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وقد أكد وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني الجمعة على دعم مملكة البحرين الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة، لكن وزير التجارة البحريني أبدى انفتاح المملكة على استيراد منتجات المستوطنات.
وصرح الزياني لرويترز أثناء زيارة لإسرائيل على رأس وفد بحريني بالقول: إن "البحرين ستعامل المنتجات الإسرائيلية باعتبارها منتجات إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها".
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