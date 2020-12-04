الخارجية الهندية تستدعي سفير كندا احتجاجاً على تصريحات ترودو

استدعت الخارجية الهندية المفوض السامي لكندا وسلمته مذكرة احتجاج على تعليقات رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بشأن احتجاجات المزارعين المتواصلة في البلاد.

وشددت وزارة الخارجية الهندية على أن "تصريحات رئيس وزراء كندا وبعض الوزراء وأعضاء البرلمان حول القضايا المتعلقة بالمزارعين الهنود تدخل غير مقبول في شؤوننا الداخلية".

ولفتت الى أن "هذه التعليقات شجعت على تجمعات الأنشطة المتطرفة أمام مفوضيتنا العليا وقنصليتنا في كندا لإثارة قضايا السلامة والأمن".

يذكر أن آلاف المزارعين يتظاهرون خارج العاصمة

الهندية نيودلهي منذ أكثر من أسبوع، مطالبين بإنهاء القوانين الزراعية المثيرة للجدل التي سنتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ويخشى المزارعون من أن الحد الأدنى لسعر الدعم سوف يتم التخلص منه تدريجيا ويتم تركهم تحت رحمة القطاع الخاص.

وكسرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند حاجز التسعة ملايين ونصف المليون حالة بعد تسجيل أحدث الإحصائيات خلال الساعات الـ24 الماضية والتي

بلغ عدد الحالات الجديدة خلالها 35 ألفًا و551 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية يوم الخميس- أن إجمالي الإصابات في الهند وصل إلى تسعة ملايين و534 ألفا و965 حالة.



وأضافت أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 526 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات

منذ بدء الجائحة إلى 138 ألفا و648 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 422 ألفًا و943 حالة، وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و973 ألفًا و373 شخصًا بزيادة قدرها 40 ألفًا و726 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.