934 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة، 148 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي المتعافين الآن 399 ألفًا و457 أو 91.5 % من حالات الإصابة.

وفي نشرتها اليومية حول مرض كوفيد19-، سجلت الوزارة أيضًا 934 حالة إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الحالات النشطة إلى 28 ألفًا و379 أو 6.5% من جميع حالات الإصابة في البلاد.

كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد حالات

الوفاة إلى 8509 أو 1.95% من إجمالي حالات الإصابة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، يوم الأربعاء، أنها سجلت 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما رفع العدد الإجمالي للحالات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 434 ألفا و357 حالة.

ووفقا لبيانات الوزارة، تم تسجيل 232 حالة تعافي جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 399 ألفا و5 أشخاص بنسبة تقارب 92% من إجمالي

الحالات المؤكدة، فيما لا تزال هناك 26 ألفا و916 حالة نشطة تخضع للعلاج.

وأعلنت الوزارة كذلك عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الفلبين إلى 8 آلاف و436 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية في نسختها الإلكترونية.

ووقع رئيس البلاد رودريجو دوتيرتي أمس الثلاثاء أمرا تنفيذيا يمنح إدارة الغذاء والدواء الفلبينية صلاحية إصدار تصاريح استخدام طارئ للعلاجات واللقاحات الخاصة بكوفيد-19، في خطوة من شأنها تقليل الوقت اللازم لعملية إصدار الموافقة التنظيمية على استخدام تلك اللقاحات والعلاجات، بحسب الصحيفة.