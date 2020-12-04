وزير الخارجية الكويتي: جهود مثمرة للوصول لاتفاق نهائي خليجي

أكد وزير الخارجية الكويتي، ووزير الإعلام أحمد ناصر الصباح، أن المباحثات التي جرت خلال الفترة الماضية للتوصل إلى اتفاق نهائي خليجي كانت مثمرة.

وقال الوزير : "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية، أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم. وأضاف :"في هذا الإطار نعرب عن التقدير لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر على الجهود القيمة التي بذلها أخيرا في هذا الصدد.