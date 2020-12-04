ألمانيا: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لم تعد كافية

سيف اليزيد - قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة، إن عودة إلى الاتفاق الحالي حول البرنامج النووي الإيراني لم تعد كافية.

وأشار، في مقابلة مع مجلة "در شبيغل" الألمانية، إلى أنه يجب التفاوض من جديد على نصّ موسّع.

وأكد ماس أن "عودة إلى الاتفاق الحالي لن تكفي".

وأوضح أنه "ينبغي أن يكون هناك نوع من الاتفاق النووي مع إضافات، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضاً".

وتتولى ألمانيا حاليا الرئاسة الدورية لاتحاد الأوروبي. كما أن برلين عضو في مجموعة 5+1 التي كانت تقوم بالمفاوضات مع إيران. وتضم المجموعة أيضا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين.

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