مون وماكرون يناقشان التعاون حول تغير المناخ



سيف اليزيد - أجرى الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إين محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، لبحث التعاون في التعامل مع تغير المناخ، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية اليوم الجمعة.

وقال المتحدث الرئاسي، كانج مين-سيوك في بيان صحفي إن مون أبلغ ماكرون بأن كوريا الجنوبية ستتعاون بشكل نشط مع المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق باريس حول تغير المناخ.

وفي المحادثات التي استمرت حوالي ساعة، قال مون إن كوريا الجنوبية تسعى وراء ما تسمى بـ"مبادرة الاتفاق الجديد الكوري" لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام وأعلنت هدف تحييد الكربون بحلول عام 2050 للانضمام إلى الجهود الدولية للتعامل مع تغير المناخ.



ورداً على ذلك، ذكر ماكرون أن فرنسا تود أن تدعم المبادرات المختلفة لمون ، بما في ذلك تحييد الكربون وأنه سيشارك بشكل نشط في قمة "بي.4.جي" التي تعقد العام المقبل في سول.

و"بي.4.جي" وهي اختصار للشراكة من أجل نمو أخضر والأهداف الدولية 2030، هي مبادرة للقطاعين الخاص والعام، تهدف إلى مواجهة تغير المناخ وأهداف تنمية مستدامة أخرى.

وتعهد الزعيمان للعمل معا لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا وتوفير عادل لها.

