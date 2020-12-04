فلسطين تسجل 1968‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بكورونا



سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة تسجيل 1968‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و‭‭17‬‬ حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الكيلة‭‭ ‬‬إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع حالة 788 .

وتفرض الحكومة الفلسطينية اليوم وغدا‭‭ً ‬‬إغلاقا‭‭ ً‬‬شاملاً في الضفة الغربية وإغلاقاً جزئياً من الأحد إلى الخميس يومياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمواجهة انتشار الفيروس.

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