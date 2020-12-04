سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة العامة في أفغانستان 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا، من أصل 1429 عينة تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الجمعة.

كما سجلت وزارة الصحة العامة ست حالات وفاة و45 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وتشير البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة الآن 47 ألفاً و388 وحالات الوفاة 1847 وحالات الشفاء 37 ألفاً و347 .



كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.