بايدن: حضور ترامب يوم التنصيب مهم لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يأمل الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، حضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم تنصيبه، ليكون بمثابة انتقال سلمي للسلطة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى جانب نائبته كمالا هاريس في أول حوار مشترك لهما منذ الانتخابات.

وبسؤاله عما إن كان يريد حضور ترامب يوم تنصيبه رئيسًا الموافق 20 يناير/كانون الثاني المقبل، أكد بايدن أن حضوره "سيكون مهمًا".

وأضاف بايدن: "مهم بمعنى أننا قادرون على أن نوقف هذه الفوضى - التي خلقها – وأن هناك انتقالا سلميا للسلطة".

وأكد الرئيس المنتخب على أنه "قراره تمامًا، وليست له عواقب شخصية بالنسبة إلي، لكن أعتقد سيكون على البلاد".

ومن المقرر أن يؤدي بايدن قسم تنصيبه رئيسًا يوم 20 يناير/كانون الثاني، وأعلن ذلك بالفعل عدد من أعضاء مجلسه وزرائه، حتى مع رفض ترامب التسليم.

ولم يعلن ترامب، الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة، إمكانية حضور يوم التنصيب من عدمه، لكن طبقًا لتقرير نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الأربعاء، فإنه يخطط لعدم الذهاب.

يذكر أنه عندما فاز ترامب في انتخابات الرئاسة لعام 2016 دعاه الرئيس السابق باراك أوباما لزيارة البيت البيضاوي.

لكن أوردت عدة تقارير إعلامية أمريكية أن ترامب قد يعلن ترشحه للسباق الرئاسي 2024 في نفس الوقت تقريبًا، وهو شيء ألمح إليه العديد من مساعديه.

والأسبوع الماضي، أورد موقع "ديلي بيست" الأمريكية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس ليس متأكدًا فحسب من ترشحه بسباق 2024، لكنه يخطط أيضًا للقيام بالإعلان خلال أسبوع التنصيب أو حتى اليوم نفسه حال لم تؤت جهوده لتغيير نتائج الانتخابات ثمارها.