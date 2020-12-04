إثيوبيا تبلغ دولا أفريقية وأوروبية بإرهاب "جبهة تجراي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إثيوبيا، الجمعة، إبلاغ دول أفريقية وأوروبية بالأنشطة الإرهابية لـ"جبهة تحرير تجراي" خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن الحكومة الإثيوبية أبلغت عددا من الدول الأفريقية والأوروبية، دون تحديد، بالأنشطة الإرهابية للجبهة.

وأضاف أن الخطوة جاءت أثناء زيارة أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقى مكونن، قدم خلالها شرحا لتطورات الأوضاع، وعملية إنفاذ سيادة القانون بإقليم تجراي شمالي البلاد.

وأوضح مفتي، خلال مؤتمر صحفي، أن "جبهة تحرير تجراي" كانت ترعى وتدعم ماليا مختلف الأنشطة الإرهابية في إثيوبيا، ما أسفر عن أزمات قبلية ودينية بمختلف الأقاليم خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الجبهة سعت لتدويل الصراع عبر استهداف إريتريا بإطلاق صواريخ.

كما أشار إلى أن قوات ومليشيات الجبهة كانت ستستهدف السودان أيضا -لو تمكنت- بهدف توسيع دائرة الحرب.

وفي السياق نفسه، كشف مفتي عن زيارات متعددة لمسؤولي الأمم المتحدة إلى إقليم تجراي، دون أن يحدد موعد وهويات المسؤولين.

وقال إنهم سيصدرون تقاريرهم ونتائج زيارتهم إلى الإقليم في وقت قريب، دون تفاصيل أكثر.

وأكد مفتي أن مجلس الأمن الدولي لن يجتمع بشأن الأوضاع في إثيوبيا، معتبرا أن ما قامت به أديس أبابا "شأن سيادي لإنفاذ سيادة القانون دون تدخل أي دولة".

والشهر الماضي، قال المتحدث باسم فريق حالة الطوارئ الإثيوبية السفير رضوان حسين، إن الحكومة قد تدرس تصنيف جبهة تحرير تجراي التي تخوض معها حربا "جماعة إرهابية".

وأوضح السفير رضوان، وهو وزير دولة بالخارجية الإثيوبية، أن "قرار تصنيف الجبهة تحت الدراسة ولم يصدر بعد".

وتابع أن "القرار بحاجة إلى دراسة لتحديد المجموعة الإجرامية بالجبهة والعناصر المعتدلة فيها، والتي يعتقد أنها ليست على اتصال بالمجموعة التي تقود القتال في إقليم تجراي".

والسبت الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، سيطرتهم على مدينة مقلي عاصمة إقليم تجراي بالكامل.

وتلاحق الحكومة الفيدرالية الإثيوبية متمردي "جبهة تحرير تجراي"، ضمن إجراءات إنفاذ القانون في الإقليم.

وأحبطت خلال الأسبوعين الماضيين مخططات إرهابية وتخريبية لعناصرها داخل العاصمة.

وينظر المجتمع الدولي بقلق للتطورات في إثيوبيا الواقعة في القرن الأفريقي، بعد أن تسبب القتال في موجة نزوح لآلاف السكان المحليين في اتجاه الحدود مع السودان.