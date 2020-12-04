شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 ألفاً و449 إصابة بفيروس «كورونا»، و432 وفاة؛ بحسب معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.

ولفت المعهد إلى أنه بذلك يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى مليون و130 ألفا و238، وإجمالي الوفيات إلى 18 ألفاً و34،. في حين بلغ عدد المتعافين 820 ألفاً و600، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. (وام)

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