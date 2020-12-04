شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العامة لانتخابات النواب بأبوحماد يعتذر عن الإشراف على جولة الإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب 2020 الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة أبوحماد، باعتذار رسمي للهيئة المشرفة على الانتخابات، عن الإشراف على انتخابات جولة الإعادة بالدائرة السابعة بأبوحماد المقرر إجراؤها يومى 7 و8 من ديسمبر الجارى، كونه أحد أبناء أبوحماد والقرين، ولرفع الحرج عنه وحتى يطمئن الجميع على حسن سير وسلامة العملية الانتخابية، وقد قبل الاعتذار من قبل لجنة الانتخابات.

فيما يخوض جولة الإعادة على الدائرة السابعة كل من "أحمد فؤاد أباظة" عن حزب مستقبل وطن و"ثروت سويلم" عن حزب مستقبل وطن و"جلال صيام" مستقل و"فرج سلامة" مستقل، للفوز بمقعدين.