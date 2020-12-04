شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال ينعى النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأحر التعازى وصادق المواساة في وفاة النائب فوزى فتى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم رئيس البرلمان بالتعازى للنائب رزق جالى، في وفاة شقيقه، معربا عن خالص تعازيه، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب، عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز فى الانتخابات الحالية ضمن تحالف القائمة الوطنية، والتي تم إعلان فوزها منذ عدة أيام، توفى داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد معاناة قصيرة مع المرض، حيث أصيب قبل بدء انتخابات المرحلة الثانية، ولم يتمكن من عمل مؤتمرات أو دعاية انتخابية.