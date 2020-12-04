شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يعزى شريف إسماعيل فى وفاة والد زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بصادق التعازى والمواساة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في وفاة المهندس محمد عزت عادل، والد زوجته، ورئيس هيئة قناة السويس الأسبق، معربا عن خالص تعازيه في فقدان شخصية وطنية فريدة.

ويعد محمد عزت عادل، مهندس، هو أحد الأضلع الثلاثة التي كانت على رأس عملية تأميم قناة السويس والتي كانت تضم عبد الحميد أبو بكر ومحمود يونس، وهو من مواليد عام 1925، وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1950، وحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى في العام 1956 من جمال عبد الناصر، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1981 من أنور السادات.