شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها حول القرم.. موسكو تقر بوجود خلافات مع أنقرة والان مع التفاصيل
وتابع: «نفسر موقفنا بشأن القرن.. هذا الموضوع خارج النقاش لكننا نبلغ أصدقاءنا الأتراك بموقفنا تدريجياً وبصبر».
وعادت شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في عام 2014، بناء على نتائج الاستفتاء الشعبي الذي أعربت فيه الأغلبية الساحقة من سكان المنطقة عن دعمها لهذه الخطوة، وذلك على خلفية الأزمة السياسية العميقة التي أدت إلى الإطاحة بالحكومة الأوكرانية برئاسة فيكتور يانوكوفيتش.
ولم تعترف معظم دول العالم بعد بإعادة انضمام القرم إلى روسيا.
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