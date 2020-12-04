شكرا لقرائتكم خبر عن حلفاء ترامب يطالبون بتجميد المصادقة على «النتائج» في بنسيلفانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

قدم حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، طعناً طارئاً إلى المحكمة العليا الأمريكية، مطالبين بمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسيلفانيا.

ويأتي هذا الطلب بعد رفض المحكمة العليا في هذه الولاية، السبت، شكوى تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد في هذه المنطقة الشاسعة بشمال شرقي الولايات المتحدة.

غير أنه ليس مطلوباً من أعلى هيئة قضائية أمريكية أن تبت في هذا الموضوع في هذه المرحلة. وقد طلب منها مقدمو الطعن، وبينهم النائب الجمهوري مايك كيلي، تجميد كل العمليات المتعلقة بالانتخابات في هذه الولاية الرئيسية، في انتظار أن يُقدموا حججهم. ويُفترض أن تقدم المحكمة ردها خطياً من دون أن تضطر إلى تبرير قرارها.

ولا يزال الرئيس دونالد ترامب، يرفض بعد شهر على الانتخابات، الاعتراف بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن، مقدماً نفسه على أنه ضحية عملية «احتيال واسعة النطاق».

وقدم ترامب شكاوى في ولايات رئيسية عدة بمساعدة حلفائه، لكنه شهد نحو عشرين انتكاسة. والثلاثاء، أكد وزير العدل بيل بار، المقرب من ترامب، أنه لم ير أي عملية احتيال واسعة النطاق من شأنها إبطال فوز بايدن. وأجرى ترامب إصلاحاً جذرياً في المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي عين ثلاثة من القضاة التسعة فيها، وأبدى استعداده للجوء إليها في اليوم التالي للانتخابات.