شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض الحرارة وفرص للأمطار حتى الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل



غطى ضباب متقطع في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، مناطق مختلفة من الدولة استمر لمدة 11 ساعة، أدى إلى تدني مدى الرؤية لأدنى مستوياتها، نتيجة تأثر الدولة بامتداد مرتفع جوي سطحي على معظم مناطق الدولة، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

بدأ تشكل الضباب عند الثانية عشرة و16 دقيقة من صباح الجمعة، على سويحان في العين، والفاية في أبوظبي، ومدينة زايد، وغياثي، وليوا بمنطقة الظفرة، وعلى طريق العين - أبوظبي، وطريق العين - دبي، وعلى مطار آل مكتوم الدولي، وغنتوت «شارع الشيخ مكتوم بن راشد»، وطريق أبوظبي - الهير، وجبل علي، وعلى المنهاد سيح السلم في دبي، وشارع مليحة، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات في الشارقة، وقل تدريجياً بعد التاسعة والنصف، على بعض المناطق الداخلية الوسطى والغربية من الدولة وبعض المناطق الشمالية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من تشكل الضباب وانعدام مستوى الرؤية، وناشد قائدي السيارات أخذ الحيطة، من أجل السلامة العامة. كما دعت شرطة أبوظبي السائقين للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الالكترونية.

وتوقع المركز أن يكون طقس السبت، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع تشكل الضباب والضباب الخفيف، على أغلب مناطق الدولة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون طقس الأحد والإثنين والثلاثاء، صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً ليلاً وصباح الإثنين على البحر والجزر، وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح شمالية غربية نشطة السرعة ليلاً على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر. والبحر متوسط الموج يضطرب آخر الليل في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.