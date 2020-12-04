شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري على طريق سريع في ولاية مينيسوتا الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قالت السلطات في ولاية مينيسوتا الأمريكية، إن طائرة صغيرة تحطمت واصطدمت بسيارة على الطريق 35 السريع في الولاية إثر هبوط اضطراري فاشل أول من أمس، دون أن تشير إلى وقوع ضحايا، موضحة أن الطائرة هبطت بسبب عطل في محركها.

وتُظهر لقطات من وزارة النقل في ولاية مينيسوتا اللحظة التي هبط فيها الطيار كريج جيفورد البالغ من العمر 52 عاماً بأعجوبة على متن طائرة «بيلانكا فايكنغ» ذات المحرك الواحد، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة بمجرد هبوطها على الطريق السريع المزدحم في ضاحية سانت بول.

وذكرت وزارة النقل في مينيسوتا عبر «فيسبوك»: «سعداء لأن أحداً لم يصب بأذى»، في حين رفض الطيار جيفورد التعليق، مستشهداً بالتحقيق الجاري في الحادث من قبل إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني للنقل والسلامة.

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