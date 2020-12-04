أفغانستان تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة، وفقا لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم، أنه تم تسجيل أيضًا ست حالات وفاة و45 حالة شفاء.

وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في أفغانستان 47 ألفا و388 حالة،

بينها 37 ألفا و347 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1847 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، يوم الأحد، تسجيل 252 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و11 حالة وفاة مرتبطة به خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى 46 ألفًا و215 إصابة، منها 7 آلاف و418 حالة نشطة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.

كما ارتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في أفغانستان إلى 1763 حالة وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 36 ألفًا و731 شخصا، بتسجيل 87 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا للوزارة.