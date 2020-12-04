موسكو: توزيع اللقاح ضد كورونا على أكثر من 20 ألف شخص

صرحت نائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا، اليوم الجمعة، في حديث تلفزيوني، إن أكثر من 20 ألف شخص في موسكو تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت، أن ذلك يجري في إطار تجارب ما بعد التسجيل.

وأضافت: "حتى الآن، تلقى أكثر من 20 ألف شخص جرعتين من اللقاح كجزء من الدراسة السريرية

بعد التسجيل. وسجلنا فقط 273 حالة مرض، وهو ما يمثل 1.5٪ من الذين تم تطعيمهم، وبالنظر إلى أن بعض الأشخاص تلقوا العلاج الوهمي (Placebo) نرى أن هذه الأرقام تتحدث عن نفسها".

ووفقا لها، خلال الأشهر الستة الماضية - التحضير والتنفيذ المباشر

للتجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V"- تم نشر سلسلة لوجستية كاملة لعملية التطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو. وشمل ذلك، تخزين الدواء ونقله، وضمان ظروف التخزين الصحيحة.

وأشارت نائبة العمدة إلى أنه تم اليوم الجمعة، فتح التسجيل للتطعيم ضد فيروس كورونا وستبدأ عملية تطعيم المواطنين في 5 ديسمبر. وستشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما. وسيتم في المقام الأول، تطعيم العاملين في القطاع الطبي والتعليمي.