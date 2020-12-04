بسبب قره باغ.. أذربيجان تستدعي السفير الفرنسي

قالت مصادر أذربيجانية إنه سيتم استدعاء السفير الفرنسي في باكو إلى وزارة الخارجية، على خلفية اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية، لقرار يدعو حكومة البلاد إلى الاعتراف باستقلال قره باغ.

وذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأذربيجانية: "سيتم استدعاء السفير الفرنسي لدى أذربيجان إلى وزارة الخارجية، على خلفية اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية لقرار متحيز وعديم الأساس. وخلال اللقاء سيعلن الجانب الأذربيجاني

احتجاجه الحاسم للسفير".

في وقت سابق، أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي) قرارا يدعو حكومة البلاد إلى الاعتراف باستقلال قره باغ.

وصوت 188 نائبا لصالح القرار، فيما صوت ثلاثة ضده، وامتنع 16 نائبا عن التصويت. وفي 25 نوفمبر، تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي قرارا مماثلا.

وكشفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أمس الخميس، عن عدد قتلى قواتها خلال العمليات القتالية في إقليم قره باغ منذ اندلاعها في أواخر سبتمبر وحتى توقفها في 10 نوفمبر.

و أعلنت الوزارة أن عدد القتلى بلغ 2783 فردا، كما أن أكثر من 100 فرد لا يزالون في عداد المفقودين، بينما يتلقى 1245 جريحا العلاج في المستشفيات، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت سلطات "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها أضافت أول أمس الأربعاء 34 اسما جديدا إلى قائمة قتلى جيشها خلال النزاع الأخير، ليصل إجمالي القتلى 1745 فردا.