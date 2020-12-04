مقتل 8 أشخاص جراء قصف على موقع صناعي في اليمن

أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، مقتل 8 أشخاص على الأقل في قصف على مجمع صناعي في ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن، محملة الحوثيين مسؤولية القصف.

وندد وزير الإعلام اليمني محمد الارياني بـ"الجريمة الارهابية البشعة" التي استهدفت المجمع الصناعي الخميس.

وأكد أن "الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية من عمال المصنع وإصابة 13 بجروح".

بدورها، نددت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالهجوم الذي استهدف المرفأ، نقطة الدخول الأساسية للمساعدات الإنسانية إلى

اليمن، مشددة على أن "قتل المدنيين يجب أن يتوقف".

ومنذ بدء الحرب في اليمن، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم من المدنيين، ونزح الملايين.

وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت حرب اليمن المستمرة منذ ست سنوات عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ممارسات مليشيا الحوثي لا تقل فظاعة عن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.



وأضاف الإرياني حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، يوم الخميس: "أنه لم يعد مقبولا تجاهل المجتمع الدولي لممارسات المليشيا الحوثية، وعقيدتها المتطرفة وشعاراتها العنصرية، ونشرها ثقافة العنف والكراهية التي لا تقل فظاعة عن داعش والقاعدة".



وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالقيام بمسؤولياته في تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية تلبية لدعوات اليمنيين، والتزاما بواجباته في صيانة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والحيلولة دون تحويل اليمن منطلقا لنشر الفوضى والإرهاب.

وقد أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان المجذرة التى ارتكبتها مليشيا الحوثي بقرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة بغرب اليمن والتى اسفرت عن مقتل ٧ أشخاص وإصابة العشرات من النساء والأطفال.