روسيا ترصد 33 خرقًا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية-التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 33 خرقا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها بهذا الشأن تم نشره على موقعها الرسمي،: "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية- التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 33 خرقا في محافظات حلب (3) واللاذقية (11) وإدلب (14) وحماة (5)".. حسبما ذكرت وكالة

أنباء سبوتنيك الروسية.



وفي سياق متصل، قام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 440 سلة غذائية إلى أهالي قرية حامو بريف الحسكة، فيما تم إيصال 250 سلة غذائية إلى قرية مراط بريف دير الزور.

وأعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين عودة 257 لاجئا (منهم 77 إمرأة و132

طفلا) خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.



وذكر بيان للمركز الروسي، نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات.

وأضاف البيان، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار.