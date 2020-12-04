المغرب: ضبط خلية إرهابية موالية لداعش بمدينة تطوان

قامت سلطات الأمن المغربي المختصة اليوم الجمعة بعملية أمنية في مدينة تطوان تمكنت خلالها من ضبط عناصر خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي. وقادت فرق مكافحة الإرهاب المغربية اليوم ،عملية أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و38 سنة. ￼ وكشفت مصادر أمنية أن الأشخاص الذين تم ضبطهم في عمليتين متزامنتين في نفس التوقيت، بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي ووثقوا ذلك في شريط فيديو يؤكد طابعهم الإجرامي. الإرهابي ووثقوا ذلك في شريط فيديو يؤكد طابعهم الإجرامي. ￼ وأضافت المصادر أن العناصر الارهابية المضبوطة حرضوا خلال مبايعتهم للتنظيم الإرهابي على ارتكاب أعمال اجرامية والقيام بعمليات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية . وقرر مجلس الحكومة المغربية، المنعقد يوم الخميس، في العاصمة الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية لمكافحة تفشي فيروس " العاصمة الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية لمكافحة تفشي فيروس " كورونا " المستجد.

ووافقت الحكومة على مشروع قرار يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة لمواجهة "كوفيد ـ 19"، معلنا استمرارها مدة 4 أسابيع إضافية. ويهدف مشروع القرار ، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة المغربية من 10 ديسمبر الجاري إلى 10 يناير المقبل.

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