سيف اليزيد - ذكرت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو أنه تم تسجيل 449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" .

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي، الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية 400، في العاصمة اليابانية.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في طوكيو الآن 42 ألفا و793 .

وكان مجلس الشيوخ قد صادق، الأربعاء الماضي، على تشريع للإعداد لتوزيع وإدارة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون إن المجلس وافق بالإجماع على مشروع قانون بشأن إعادة النظر في قوانين متعلقة بالتطعيم والحجر الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

وينص التشريع على أن المواطنين ملزمون ببذل الجهد لتلقى لقاح فيروس كورونا، وأن تتولى البلديات المحلية عملية التطعيم. وسوف تتحمل الحكومة اليابانية تكاليف التطعيم بالكامل.

كما ينص التشريع على أنه في حال تسبب اللقاح في مشاكل صحية، سوف تتحمل الحكومة تكلفة العلاج.

كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو تسجل 449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.