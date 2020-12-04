روسيا تسجل 27403 إصابات جديدة بكورونا



سيف اليزيد - أعلنت روسيا اليوم الجمعة تسجيل 27403 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 6868 حالة في موسكو، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و402949.

كما رصدت السلطات 569 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات الرسمي على مستوى البلاد إلى 42176 منذ بدء الجائحة.

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