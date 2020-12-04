

سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمس الخميس، إنه يعتزم التوصية بأن يستخدم جميع الأميركيين كمامات في الأماكن العامة لمدة 100 يوم من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووضع بايدن ، خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، خططه المستقبلية للتعامل مع الجائحة.

وقال بايدن "سأصدر أمراً دائماً بأنه يجب أن يستخدم الفرد كمامة داخل المباني الاتحادية، وفي وسائل النقل بين الولايات، كما يجب أن يستخدم كمامة على متن الطائرات والحافلات وما إلى ذلك".

وأضاف "في اليوم الأول لتنصيبي، سأطلب من الشعب استخدام الكمامة لمدة 100 يوم. 100 يوم فقط من استخدام الكمامة. ليس إلى الأبد".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يعتزم فرض استخدام الكمامات لمدة 100 يوم بعد تنصيبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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