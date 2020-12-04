نائب وزير الخارجية السعودي: نرفض ممارسات ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 10:22 صباحًا

أكد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي أن المملكة العربية السعودية ترفض ممارسات مليشيا حزب الله في لبنان.

وقال الخريجي في تغريدة على “تويتر”، إنه أكد موقف المملكة الثابت في “الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، ورفضها التام لممارسات ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، المعطلة للحياة السياسية والتي توفر الحماية للفساد والفاسدين”.

وشارك نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، نيابة عن وزير الخارجية، في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه.