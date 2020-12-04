شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو.. 449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو أنه تم تسجيل 449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" .

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي، الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية 400، في العاصمة اليابانية.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في طوكيو الآن 42 ألفا و793 .

كان مجلس الشيوخ قد صدق أمس الأول الأربعاء على تشريع للإعداد لتوزيع وإدارة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون إن المجلس وافق بالإجماع على مشروع قانون بشأن إعادة النظر في قوانين متعلقة بالتطعيم والحجر الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

وينص التشريع على أن المواطنين ملزمون ببذل الجهد لتلقى لقاح فيروس كورونا، وأن تتولى البلديات المحلية عملية التطعيم. وسوف تتحمل الحكومة اليابانية تكاليف التطعيم بالكامل.

كما ينص التشريع على أنه في حال تسبب اللقاح في مشاكل صحية، سوف تتحمل الحكومة تكلفة العلاج.