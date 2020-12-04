تغيير ملعب مباراة عندليب الفرات والنفط في ممتاز الكرة

وذكرت الهيئة في بيان أن "مباراة نفط الوسط والنفط في الجولة السابعة ستقام على ملعب النجف الدولي، وفي الوقت نفسه عند الساعة (4.15) عصراً".

واوضحت أن "القرار جاء بسبب بدء أعمال الصيانة (رش البذور) في ملعب كربلاء الدولي".



يذكر ان المباراة ستقام يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.