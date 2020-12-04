حريق يلتهم 6 منازل كرفانية وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع ظهر اليوم، داخل 6 منازل كرفانية خلف مستشفى ابن البيطار ضمن مقتربات منطقة العلاوي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات المكافحة وتم تعزيز الموقع بفرق إسناد".