حريق يلتهم 6 منازل كرفانية وسط بغداد

أفاد مصدر في الدفاع المدني، الجمعة، باندلاع حريق التهم 6 منازل كرفانية وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع ظهر اليوم، داخل 6 منازل كرفانية خلف مستشفى ابن البيطار ضمن مقتربات منطقة العلاوي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات المكافحة وتم تعزيز الموقع بفرق إسناد".
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