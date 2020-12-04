مشروع ميزانية البنتاغون يتضمن عقوبات على تركيا بسبب "إس-400"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 ديسمبر 2020

تضمن مشروع الميزانية الدفاعية الأمريكية فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للأهداف الجوية.



وجاء في مشروع القانون حول الميزانية الدفاعية أن على الرئيس أن يتخذ ما لا يقل عن 5 إجراءات عقابية ضد تركيا في موعد لا يتعدى 30 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وستفرض العقوبات على مسؤولين أتراك على صلة بشراء "إس-400".

يذكر أن الولايات المتحدة انتقدت تركيا بشدة لشرائها الأنظمة الدفاعية الروسية، واستبعدتها من البرنامج الخاص بطائرات "إف-35" الأمريكية وهددت بفرض عقوبات على أنقرة.

من جهته، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مؤخرا، بأن تركيا تأمل في بحث هذه القضية مع الإدارة الأمريكية المقبلة.