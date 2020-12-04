وفاة نائب الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف الدار البيضاء جراء مضاعفات كورونا

توفي، اليوم الجمعة، جمال الزنوري نائب الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف، في الدار البيضاء، جراء مضاعفات كوفيد-19.

ودخل الزنوري قسم الإنعاش لأيام، بعد أن ساءت حالته الصحية جراء الإصابة بالفيروس.

وحسب المعطيات المتوفرة، خلفت مضاعفات كوفيد-19 وفاة خمسة أشخاص من أطر كتابة الضبط، والقضاء، والمحاماة، خلال الأسبوع الماضي في الدارالبيضاء.

وعلى خلفية ارتفاع أعداد الإصابة بوباء كوفيد – 19 في صفوف الشركاء في العملية القضائية؛ قرر الرئيس الأول في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، ابتداء من بداية الأسبوع، اعتماد العمل بالتناوب في محاكم الدائرة القضائية في المدينة.

كما نظم عدد من موظفي محاكم الدارالبيضاء وقفات احتجاجية رمزية، الأربعاء الماضي ، وذلك أمام محكمة الاستئناف، والمحكمة الاجتماعية والمدنية، مطالبين بإغلاق المحاكم الزجرية، والمدنية، باعتبارهما بؤرة وبائية، تفاديا للأسوأ.