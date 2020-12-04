البسيج: تفكيك خلية موالية لـ”داعش” في تطوان وأحد الموقوفين تربطه علاقة بمقاتل في الساحة السورية العراقية

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الجمعة، عن تفكيكه لخلية إرهابية في تطوان، أحد أفرادها له علاقة بمقاتل في الساحة السورية العراقية.

وقال المكتب في بلاغ له، إنه تمكن على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم ” الدولة الإسلامية”، ينشط أعضاؤها بمدينة تطوان.

وأسفر التدخل الأمني الذي باشرته عناصر القوة الخاصة التابعة لفرقة التدخل السريع، عن توقيف ثلاثة متطرفين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية الإرهابية، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة، وتربط أحدهم علاقة عائلية بمقاتل بصفوف “داعش” بالمنطقة السورية العراقية.