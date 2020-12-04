لأول مرة في التاريخ.. موسيقيون من 197 بلدا في مقطوعة واحدة

جمعت معزوفة موسيقية 197 عازفا، ينحذرون من 197 دولة، شاركوا في عمل صدر، اليوم الجمعة، بعنوان “معا شيء جميل”.

واجتمع أعضاء “أوركسترا الأرض” في مقطوعة واحدة، جرى تسجيلها في مواقع مختلفة، قبل مزج التسجيلات معا.

واستغرق إعداد المشروع الفني 3 سنوات، كما التقى 57 من أعضاء الأوركسترا في استديوهات “آبي رود” في لندن من أجل الترتيب للأغنية.

وأشرف على المشروع الملحن جورج فينتون، الحائز على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزة (بافتا).

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجتمع فيها موسيقيون من كل دول العالم، ويشكلون “أوركسترا الأرض”، ويسجلون الأغنية في مواقع مختلفة حول العالم.