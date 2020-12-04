مضاعفات فيروس “كورونا” تقتل ستة أطباء في أقل من أسبوع

نعت النقابة الوطنية لأطباء قطاع الحر، ستة من الأطباء، الذي لفظوا أنفاسهم الأخيرة في أقل من أسبوع، إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وأوضحت النقابة نفسها، أن الأطباء الذين توفوا مؤخرا، أصيبوا بفيروس كورونا، وهم يزاولون عملهم.

ونعت النقابة، الدكتور محمد سعيد الكوهن، الطبيب العام قيد حياته في الدار البيضاء، بالإضافة إلى الدكتور ابراهيم أفروخ، أخصائي أمراض العيون، في مدينة سطات، والدكتور عبد المجيد بودالي، أخصائي جراحة العظام، في مدينة فاس.

ونعى المصدر نفسه، الدكتورة ادريسي عمراوي، الطبيبة العامة في الرباط، فضلا عن الدكتور محمد غيلان، أخصائي أمراض جهاز التنفسي بآيت ملول، والدكتور محجوب فليفلي، أخصائي جراحة العظام في اليوسفية، والدكتورة امل البوسليمي، الطبيبة العامة بالدار البيضاء.

ويشار إلى أنه، وحسب معطيات وزارة الصحة لمساء أمس الخميس، فإن عدد الوفيات جراء كوفيد-19، ارتفع إلى 6063 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,6 بالمائة.