طقس اليوم الجمعة.. نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية في عدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بالشمال، الريف، الواجهة المتوسطية والأطلسين المتوسط والكبير، مع احتمال سقوط برد محليا بالشمال.

وستنتشر سحب كثيفة نوعا ما بالوسط وبالأطلس الصغير، مع نزول أمطار ضعيفة محليا، وسقوط ثلوج بمرتفعات الريف والأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1700 متر، فيما سيكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا.

وستهب الرياح قوية من القطاع الغربي شمال البلاد، بالمنطقة الشرقية وبمرتفعات الريف والأطلس، معتدلة إلى ضعيفة، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 08 و13 درجة بشمال المنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية الشرقية، السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 13 و15 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، الواجهة المتوسطية، سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و18 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 01 و06 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب، وما بين 16 و20 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز وشمال الداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.