لجنة دعم معتقلي الريف تنظر بـ”إيجابية” إلى تمكين المعتقلين من زيارة أمهاتهم المريضات

على خلفية تمكين المعتقلين الثلاث على خلفية “حراك الريف”، ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق بالإضافة إلى محمد الحاكي، من زيارة أمهاتهم المريضات؛ قالت لجنة الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2، إنها تنظر بإيجابية إلى مسألة زيارة المعتقلين الثلاث أمهاتهم المريضات.

كما جددت اللجنة المذكورة، مطلبها بالإفراج عن كافة معتقلي “حراك الريف”، معتبرة ذلك بمثابة لبنة أساسية من لبنات الانفراج الحقوقي في المغرب، وكخدمة لمصلحة الوطن.

وأوضحت لجنة الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2، أن الإفراج عن كافة معتقلي “حراك الريف”، سيأتي تجاوبا مع الأصوات المطالبة بوقف معاناة عائلات المعتقلين والإفراج عمن تبقى من معتقلي حراك الريف.

ويشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مكنت معتقلي حراك الريف، من زيارة أمهاتهم المريضات قبل أيام، فبعد السماح إلى نبيل أحمجيق، بزيارة أمه بإحدى المصحات بالدار البيضاء، سُمح لناصر الزفزافي ومحمد الحاكي بمجالسة والدتهما اللواتي يعانين من أمراض مزمنة.