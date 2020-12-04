شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الألماني يحث على تعزيز إجراءات مكافحة كوفيد-19 في بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الصحة الألماني ينس سبان اليوم الجمعة إلى تطبيق قيود إضافية للحد من تفشي فيروس كورونا في بعض أنحاء ألمانيا التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات. وقال الوزير لقناة زد.دي.إف الألمانية "أينما تكون هناك أعداد أعلى من حالات العدوى في ألمانيا، ثمة حاجة في رأيي لإجراءات إضافية لتقليل عدد المخالطين على نحو أكبر من المتفق عليه". وأضاف "ما زالت توجد أحياء ومناطق كثيرة جدا في حاجة لإجراءات إضافية".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الألماني يحث على تعزيز إجراءات مكافحة كوفيد-19 في بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.