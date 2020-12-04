شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. تراجع الإعصار بوريفي بعد تسببه في أمطار غزيرة بالجنوب والان نبدء بالتفاصيل
ولم يتضح إلى الآن حجم الضرر الذي ألحقته الأمطار بولاية تاميل نادو الهندية التي أعلنت عطلة بالمكاتب الحكومية في بعض المناطق وحثت الناس على البقاء في المنازل قبيل الإعصار.
وقالت هيئة الأرصاد في بيان "منخفض عميق فوق خليج مانار... يقترب من ساحل منطقة رامانتابورام، وما زال ثابتا من الناحية العملية"، مشيرة إلى منطقة بجنوب شرق الولاية.
وتسبب إعصار اجتاح تاميل نادو الأسبوع الماضي في مقتل 23 شخصا واقتلاع أشجار وانقطاع الكهرباء وخطوط الاتصال.
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