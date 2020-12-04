شكرا لقرائتكم خبر عن طواقم الإطفاء تبطئ انتشار حريق بجزيرة أسترالية مدرجة في قائمة التراث والان نبدء بالتفاصيل

استمر اندلاع حرائق الغابات في عدة مواقع في جزيرة فريزر الأسترالية اليوم الجمعة، لكن فرق الإطفاء تقول إنها تمكنت من إبطاء انتشار الحريق المستمر منذ أسابيع.

واشتعلت النيران في جزيرة العطلات الشهيرة قبالة ساحل كوينزلاند - والمعروفة أيضًا باسم كجاري - منذ أكثر من ستة أسابيع، وأتت على أكثر من نصف الحديقة الوطنية المدرجة في قائمة التراث العالمي.

وازداد حجم وشدة الحريق هذا الأسبوع بسبب موجات الحر على طول الساحل الشرقي لأستراليا.

وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند اليوم الجمعة، إنه تم تحقيق مكاسب في إحتواء الحريق بدعم 17 طائرة لإطفاء الحرائق التي أسقطت ما يقرب من مليون لتر من المياه.

وكتبت خدمات الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند في تغريدة على تويتر "أدى هذا، مع عمل استثنائي لأطقم إطفاء إضافية على الأرض، إلى إبطاء انتشار الحريق بشكل كبير في اليومين الماضيين".

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع .