وزير دفاع إسرائيل يناشد الفلسطينيين العودة للمفاوضات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناشد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، الجمعة، الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات المباشرة وتعزيز التنسيق في موضوع كورونا.
وقال جانتس، في رسالة مسجلة، نشرها عبر موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، موجهة للفلسطينيين: "الشرق الأوسط يشهد تغييرات، ومن مصلحتكم أن تعودوا للمفاوضات".
وأضاف: "سنقوم بتقديم المساعدات لكم في موضوع التطعيمات، وسنشدد إجراءات تطبيق القانون على عدم دخول مواطنين إسرائيليين لمناطق السلطة".
وتابع: "سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في قطاع غزة، مناطق صناعية مشتركة ومشاريع في قطاع الطاقة، المياه والزراعة، شريطة إعادة الأسرى والمفقودين ووقف تعاظم حماس العسكري".
وكانت السلطة الفلسطينية أعادت التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل الأسبوع الماضي بعد توقف استمر 6 أشهر.
وتوقفت المفاوضات السياسية الفلسطينية-الإسرائيلية المباشرة في العام 2014.
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