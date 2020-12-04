شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون وفاة في العالم جراء «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- أ.ف.ب

توفي أكثر من 1.5 مليون شخص في العالم جراء وباء «كوفيد- 19» من أصل نحو 65 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد وضعته وكالة «فرانس برس»، الخميس، (الساعة 18:45 ت.غ) استناداً إلى أرقام صادرة عن السلطات.

وتم إحصاء مجموع 1.500.038 وفاة من أصل 64.774.705 إصابات في العالم منذ الإعلان عن أولى الإصابات في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وبين مناطق العالم، تسجل أمريكا اللاتينية والكاريبي أعلى حصيلة للوباء تبلغ 452.263 وفاة، تليها أوروبا (430.060 وفاة) ثم الولايات المتحدة وكندا (286.946 وفاة).

وسجل منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني، متوسط وفيات يومية يزيد على عشرة آلاف وفاة، وهو مستوى لم يسجل من قبل.

ووقعت أكثر من نصف الوفيات المسجلة خلال الأيام السبعة الأخيرة في أوروبا (36446) التي تشهد موجة ثانية من الوباء.

ودول المنطقة الأكثر تضرراً جراء الفيروس هي إيطاليا 5017 وفاة وروسيا 3515 وبولندا 3220 وفرنسا 3198 والمملكة المتحدة 3116.

وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم منذ بدء تفشي الوباء 274.577، تليها البرازيل 174.515 ثم الهند 138.648.

وتسجل أعلى نسبة وفيات من أصل عدد السكان الإجمالي في بلجيكا 146 وفاة لمئة ألف نسمة، ثم البيرو 109 وإسبانيا 98 وإيطاليا 96 ومقدونيا الشمالية 89.

ويتم إحصاء متوسط يزيد على أربعة ملايين إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19» كل أسبوع منذ منتصف نوفمبر. وفي الأيام السبعة الأخيرة سجلت أكثر من ثلثي الحالات في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. ويمكن تبرير الزيادة في الإصابات بتكثيف دول عدة فحوص الكشف. وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا يتم على الأرجح رصد قسم كبير من المصابين الأقل خطورة أو الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.