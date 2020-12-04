شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدعو إسرائيل إلى إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان- أ.ف.ب شدد وزير الخارجية الأردني أثناء لقائه نظيره الإسرائيلي غابي اشكينازي، الخميس، على أهمية إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق بيان للخارجية الأردنية.

ووفق البيان، فقد التقى الصفدي واشكنازي عند جسر الملك حسين الذي يصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية (جسر ألنبي).

وأشار إلى أنهما بحثا، التطورات المرتبطة بجهود إعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين والمتوقفة منذ سنوات.

وأكد الصفدي، ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس هذا الحل. وقال إنه لا بديل لحل الدولتين.

ومفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، متوقفة منذ عام 2014. ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وحث اجتماع عقد في عمان في سبتمبر/أيلول الماضي وضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي للسلام، إسرائيل والفلسطينيين على «إعادة الأمل» لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة «جادة».

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