شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 36 ألف إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي- وام

أعلنت الهند، الجمعة، عن تسجيل 36 ألفاً و595 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و 540 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 9.57 مليون إصابة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 139 ألفاً و188 وفاة.

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