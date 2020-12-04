شكرا لقرائتكم خبر عن المسبار الصيني يغادر القمر بعدما أنجز مهمته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين- أ.ف.ب

غادر المسبار الصيني «شانغي 5»، الخميس، سطح القمر حاملاً منه للمرة الأولى منذ 40 عاماً عينات إلى الأرض التي بدأ رحلة العودة إليها. وأظهرت مشاهد بثتها محطة التلفزيون الرسمية «سي سي تي في» أن المسبار الذي كان حط على سطح القمر، الثلاثاء، غادره في الساعة 23:10 من يوم الخميس بتوقيت بكين (15:10 بتوقيت جرينيتش) بعد وقت قصير من غرسه العلم الصيني.

ويتكون «شانغي 5» من أجزاء عدة، هي مركبة مدارية (بقيت في مدار القمر خلال تنفيذ المهمة)، ومركبة هبوط قمرية (حطت على سطح القمر)، ووحدة صعود (من السطح إلى مدار القمر).

والجزء الأخير هو الذي غادر سطح القمر مدفوعاً بمحرك تبلغ قوة دفعه ثلاث آلاف طن، واستغرق طيرانه 6 دقائق، على ما أوضحت وكالة الفضاء الصينية.

ووضعت العينات أولاً في وحدة الصعود، على أن يتم إفراغها في الكبسولة التي ستعود إلى الأرض، وهي مهمة تبدو شديدة الدقة. وفي حال تمكّن المسبار من العودة بالعينات إلى الأرض، ستصبح الصين ثالث دولة تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقاً.

وتمت آخر محاولة سوفييتية بواسطة مركبة «لونا 24» غير المأهولة عام 1976، وقد أنجزت بنجاح.

وأبرزت محطة التلفزيون الرسمية «سي سي تي في» ما تتطلبه العملية من درجة عالية من التقنية؛ إذ وصفت مهمة «شانغي 5» بأنها واحدة «من أكثر المهام دقة» في تاريخ برنامج الفضاء الصيني.